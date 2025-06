Conflitto Israele-Iran: Gaza si trasforma in fronte secondario

Prosegue il conflitto tra Israele e Iran, con attacchi reciproci in corso. L’IDF ha dichiarato che Gaza è diventata un fronte secondario nel contesto della crescente tensione in Medio Oriente. La comunità internazionale sollecita un intervento per la de-escalation della crisi.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com