CITTÀ DEL VATICANO – Una scuola distrutta a Gaza. In gravissime difficoltà l’Università di Betlemme e altre strutture ed istituzioni di solidarietà; conseguente forzato blocco delle iniziative di carità per i poveri israeliani e palestinesi. Ma, soprattutto, “immenso, indicibile dolore” per le vittime innocenti e per i tanti bambini che hanno perso la vita sotto le macerie di entrambi i Paesi e un “disperato” appello ai contendenti di “far tacere subito le armi”.

Grido di dolore per l’ennesimo conflitto esploso in Terra Santa lanciato dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il braccio operativo del Papa sul fronte delle opere di carità e solidarietà in Terra Santa. Se ne fa portavoce, il Gran Maestro, il cardinale Fernando Filoni – massima autorità spirituale dell’Ordine cavalleresco nato oltre un migliaio d’anni fa dopo la prima Crociata – diplomatico di lungo corso al servizio della Santa Sede, figura molto riservata, restia alla ribalta massmediologica, ma capace anche di gesti imprevisti come l’abolizione dell’uso della spada nei millenari riti di investitura dei nuovi cavalieri e di far sentire la sua voce, “sulla spinta degli appelli del Santo Padre”, ad israeliani e palestinesi di “intraprendere la via della pace in un momento in cui i rumori di missili e bombe hanno messo la sordina alle parole”.

Cardinale Fernando Filoni, come Gran Maestro di un Ordine che è nato ed opera in prevalenza in Terra Santa, cosa prova di fronte all’ennesimo conflitto esploso tra Israele e Palestinesi?

“Dolore. Siamo in profonda comunione con la Chiesa Patriarcale di Gerusalemme. Nessuno può essere indifferente verso la situazione della popolazione tutta nella Terra di Gesù. Fin dai primi giorni del conflitto, ho scritto una preghiera invitando tutti i Membri, e quanti lo desiderano, a recitarla invocando Maria Regina della pace, perché non permetta che ‘il pianto di Gesù alla vista della Città Santa’, che non aveva compreso il dono della pace che egli portava, possa ancora una volta cadere nell’indifferenza, nel calcolo politico e nella logica dell’impossibile soluzione. Siamo uniti alle iniziative del Patriarcato Latino e ogni Luogotenenza nel mondo può organizzare ciò che ritiene opportuno. In occasione del Covid-19, l’Ordine si era mobilitato per una raccolta straordinaria di fondi per sovvenire la Terra Santa; al tempo stesso, abbiamo continuato a sostenere i progetti educativi (scuole, università di Betlemme), sociali e pastorali.

Personalmente, come ex-diplomatico della Santa Sede, essendomi trovato in tre guerre, so cosa vuol dire il dramma delle popolazioni nei conflitti. Nessuno può essere indifferente, ma se hai passato momenti duri, provi ancora una volta una sofferenza solidale piena. Rivivi con la gente i suoi drammi. La pace non si baratta e non si improvvisa”.

Nei giorni in cui gli scontri hanno toccato il massimo delle violenze, con perdite da ambo le parti, morti innocenti, tanti bambini, l’Ordine del Santo Sepolcro cosa ha fatto? Ora, con le ferite ancora aperte, cosa sta programmando?

“Malgrado tutto, continuiamo i nostri programmi pur in mezzo a tante difficoltà e siamo pronti con il Patriarcato di Gerusalemme a venire incontro alle nuove esigenze che si sono venute a creare con la nuova crisi; magari mettendo da parte qualche progetto, non indispensabile ora, per aiutare nelle più urgenti necessità tutti quelli che hanno bisogno”.

L’Ordine, in stretta collaborazione con la Santa Sede, gestisce università, scuole, ospedali, centri di accoglienza con particolare attenzione ai più bisognosi israeliani e palestinesi. Avete avuto molti danni?

“Al momento non sono ben al corrente di tutti i danni causati dal conflitto, eccetto per la scuola nella striscia di Gaza, mi pare. Il Patriarcato di Gerusalemme presto ci illustrerà la situazione dettagliata”

Secondo lei, Eminenza, chi sono i veri colpevoli che alimentano i conflitti tra israeliani e palestinesi?

“L’odio non nasce a caso; non è lo scoppio di un momento d’ira. La prima impressione non è sempre la più vera; quando si riflette ci accorgiamo che i conflitti hanno radici profonde e radici più superficiali. L’odio è un carburante esplosivo. Come in un cerchio, inizio e fine si confondono; se non si esce da questa logica di contrapposizione si ricomincia sempre. Don Lorenzo Milani (lo storico prete fiorentino fondatore della Scuola di Barbiana – ndr), ricordo, in una famosa lettera scritta a Pipetta, un proletario, gli disse: ‘Caro Pipetta, oggi sono con te nella tua povertà, ma quando tu prenderai il potere, io starò con l’altra parte divenuta tua vittima…!’ Docet!”

È possibile immaginare un’azione diretta dell’Ordine del Santo Sepolcro presso israeliani e palestinesi per far cessare le armi sulla base delle esortazioni di papa Francesco?

“La presunzione è una cattiva maestra. La Santa Sede ha modi e mezzi per intervenire, se le due parti lo desiderano”.

Quando arriverà la pace in Terra Santa con due popoli e due Stati sovrani, liberi ed indipendenti?

“E’ una questione alla quale mi piacerebbe rispondere: al più presto! Credo che tutti dobbiamo lavorare per la soluzione pacifica; noi non siamo gli ingegneri di essa; ci basterebbe essere piccoli operai”.

Eminenza, dopo altri mille anni, Lei ha avuto il coraggio di abolire nei riti di investitura dei nuovi aderenti maschi all’Ordine l’uso della spada, un’arma che stride con i valori di pace e di fratellanza del Vangelo.

“Vorrei anzitutto chiarire che nella simbologia di un Ordine Cavalleresco la spada (ma non solo) ha avuto un significato rilevante. Nell’immaginario, ad essa vanno associate virtù quali la lealtà, la fedeltà, la solidarietà, l’onore, la nobiltà d’animo, la fortezza, l’abnegazione di sé, la difesa della giustizia e della verità e soprattutto la fede, la speranza e la carità, quando si tratta di un Ordine Cavalleresco della Chiesa. Il Rituale aggiornato, non ha eliminato la spada, come si è scritto, ma l’ha collocata tra gli altri simboli che arricchiscono la Veglia di Preghiera a cui sono chiamati i neo-Cavalieri e le neo-Dame la sera prima dell’Investitura. Tra i simboli dunque troviamo la spada, gli speroni (per i Cavalieri), il vaso di oli profumati (per le Dame), la Croce da collo, il mantello, il berretto, il velo e i guanti che compongono l’abito proprio del Cavaliere e della Dama nella dignità che ricevono; per il Clero c’è la mozzetta, per i Religiosi una sciarpa (bianca) da indossare sull’abito proprio e uno scialle (nero) per le Religiose; la Croce di Gerusalemme è il segno distintivo di tutto. Questi simboli (e sottolineo questa parola) riflettono realtà spirituali, incentivano la pratica delle virtù cristiane e favoriscono una più intima partecipazione alla vita dell’Ordine.

È stato detto che con l’abolizione della spada si è voluto fare un gesto di rispetto per le donne che vengono ammesse all’Ordine. Ma per la parità di genere non ci vuole altro?

“Parlare di rispetto verso le donne o di parità, a me sembra piuttosto diminutivo. Le donne nell’Ordine sono state inserite dal tempo di Leone XIII (inizio del Novecento – ndr); ossia in tempi non sospetti. Le Dame sono membri dell’Ordine a tutti gli effetti, sia partecipativi, sia contributivi. Il loro ruolo, in relazione al mistero di Cristo e della Redenzione, ritengo di averlo ben scritto nel mio Opuscolo sul rinnovamento dell’Ordine, il cui titolo si ispira ad una espressione di Gesù in apprezzamento a Maria di Betania che gli cospargeva i piedi con stima e affetto verso il Maestro che aveva risuscitato Lazzaro dai morti. Il nostro Ordine è inclusivo, pur rimanendo un Ordine fondamentalmente laico, ammette anche vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose; si tratta di persone che oltre a rendere un servizio pastorale ai nostri membri, vi apportano la ricchezza della propria spiritualità ed in particolare un grande amore alla Terra di Gesù e alla Chiesa Madre. Altro che la sociologica parità di genere. Pensiamo a molto di più nella diversità di chi vi contribuisce. Il nostro non è un Ordine meramente onorifico, ma contributivo per aiutare la Terra Santa e lo fanno con pari dignità uomini e donne!”.