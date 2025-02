Conflitto imminente: Chi è lo streamer?

Mentre si avvicina la gara scudetto tra Napoli e Inter, aumentano le tensioni dopo che l’influencer Don Alì ha lanciato una sfida tra gruppi di “maranza” del Nord e del Sud su TikTok, minacciando un’invasione di Napoli. Considerata la sua influenza, si teme che il 1 marzo possa verificarsi un afflusso massiccio di giovani provocatori nel capoluogo campano, in vista del match di Serie A. Don Alì, noto per le sue provocazioni estreme e per il suo legame con la sottocultura maranza, ha incitato i suoi seguaci con affermazioni bellicose, promettendo disordini.

Nato in Marocco nel 2001 e cresciuto a Torino, Don Alì ha raggiunto la notorietà come streamer su Twitch, attirando un vasto pubblico con contenuti provocatori e spesso al limite della legalità. Le sue azioni, che includono episodi di vandalismo e provocazioni alle forze dell’ordine, sono state oggetto di polemiche e hanno generato indagini giudiziarie. Nonostante le critiche, il suo successo deriva da dinamiche che monetizzano l’indignazione, lasciandolo come figura cruciale nella cultura giovanile di strada.

Il termine “maranza”, usato in precedenza per descrivere giovani rumorosi e provocatori, si riferisce ora a un’urban culture che mescola ostentazione e provocazione. Spesso associati a comportamenti esuberanti, i “maranza” si distinguono per un abbigliamento vistoso e un linguaggio audace. Originariamente un termine dispregiativo, è stato in parte riappropriato, diventando un segno identificativo per alcuni giovani.