Conflitto Commerciale: Temu e Shein Rispondono a Trump

La “guerra dei dazi” sta avendo impatti significativi su vari settori industriali, incluso l’e-commerce. I dazi imposti da Trump, in particolare l’eliminazione dell’esenzione de minimis per prodotti sotto gli 800 dollari, renderanno l’acquisto di beni low cost cinesi come quelli di Temu e Shein molto più costoso per i consumatori americani. Queste piattaforme, importanti attori del mercato e-commerce globalizzato, stanno già adottando misure per affrontare gli aumenti dei costi dovuti ai dazi.

Il provvedimento di Trump rappresenta una svolta per il mercato, poiché elimina un vantaggio competitivo per i prodotti a basso costo provenienti dalla Cina. Temu e Shein dovranno aumentare i prezzi dei loro articoli, con i primi adeguamenti previsti a partire dal 25 aprile. Sebbene i dettagli su quanto aumenteranno i prezzi non siano ancora chiari, è certo che gli utenti americani dovranno affrontare spese maggiori.

I mercati esteri, dove non si applicano dazi, non subiranno queste influenze, creando una disparità competitiva con gli USA. Il panorama commerciale potrebbe influenzare anche la competizione tra Amazon e Temu, mentre le due piattaforme cercano di mantenere la loro competitività nel lungo termine.

L’effetto di questi aumenti sui comportamenti di acquisto deve ancora essere esaminato. Temu e Shein dovranno affrontare questa sfida e ripensare le loro strategie per navigare in un mercato americano che sta cambiando rapidamente a causa delle nuove politiche commerciali. Ulteriori sviluppi in merito si attendono nelle prossime settimane, poiché le aziende si adattano a questa nuova realtà economica.