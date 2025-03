Conflitto a Gaza: Hamas denuncia l’assenza di progressi nella seconda fase della tregua

Guerra a Gaza: non ci sono progressi sulla seconda fase del cessate il fuoco, secondo Hamas. La situazione rimane ferma nonostante la consegna da parte di Hamas di oltre 33 ostaggi vivi a Israele. Nella prima fase del cessate il fuoco, circa duemila palestinesi sono stati liberati dalle carceri israeliane. I negoziati per una nuova intesa continuano, ma al momento non hanno portato a risultati concreti. La tensione in corso suggerisce che ulteriori sforzi diplomatici saranno necessari per raggiungere un accordo definitivo. In questo contesto, la situazione umanitaria a Gaza rimane critica, con molte famiglie ancora in difficoltà. Gli sviluppi futuri dipenderanno dalla volontà delle parti coinvolte di trovare un compromesso e dalla mediazione internazionale. La comunità internazionale continua a monitorare da vicino la situazione, sperando in un allentamento delle ostilità e in una progressiva stabilizzazione nella regione. Tuttavia, la mancanza di progresso nei negoziati alimenta le preoccupazioni sul futuro della popolazione civile e sul ripristino della pace.