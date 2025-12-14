Conflitti globali e diritti umani in Italia

Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto al convegno “Conflitti globali e diritti umani”, promosso dal Movimento 5 stelle, alla presenza dell’eurodeputato Danilo Della Valle. Nel corso del dibattito, moderato dall’ex senatore Giuseppe Fabio Auddino, sono intervenuti numerosi rappresentanti territoriali pentastellati, tra i quali la Rappresentante del Gruppo Territoriale 5 Stelle di Reggio Calabria Giovanna Milena Roschetti, il Vice Antonio Costantino e la Deputata Anna Laura Orrico.

Il sindaco Falcomatà ha sottolineato che esistono oltre 56 conflitti in tutto il mondo che coinvolgono 90 paesi, ma poche di queste guerre sono conosciute dall’opinione pubblica, ad eccezione del genocidio palestinese a Gaza, l’occupazione dei territori in Cisgiordania e il conflitto russo-ucraino. Ha anche evidenziato che l’Europa non può fare la parte dello spettatore e che il riarmo è un ossimoro rispetto agli obiettivi che l’Europa impone anche agli enti locali, come ad esempio l’eliminazione delle emissioni di CO2.

Falcomatà ha inoltre criticato la politica del riarmo, sottolineando che porterà all’emissione di circa 100 milioni di tonnellate di biossido di carbonio nei prossimi dieci anni, e ha definito paradossale la situazione in cui l’Europa persegue obiettivi ambientali mentre aumenta le spese militari. Ha anche espresso perplessità sulla stop all’utilizzo del gas dalla Russia, considerando l’accordo tra Mosca e Washington sul gas. Infine, ha citato Albert Einstein, riflettendo sul fatto che non si sa quali armi verranno utilizzate per un terzo conflitto mondiale, ma che il quarto conflitto sarà combattuto con sassi e bastoni, a significare un passo indietro di milioni di anni.