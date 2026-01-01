10 C
giovedì – 1 Gennaio 2026
Conflitti familiari dannosi salute mentale adolescenti

Vivere in un ambiente caratterizzato da elevata tensione sociale può avere effetti negativi sulla salute mentale dei pre-adolescenti. Uno studio recente pubblicato sulla rivista Psychological Medicine ha analizzato i dati di quasi 12.000 bambini statunitensi di 9-10 anni e ha scoperto che la percezione costante di minacce sociali può alterare la connettività di specifiche reti neurali, in una fase cruciale dello sviluppo.

La ricerca ha monitorato i partecipanti a 6 e 30 mesi di distanza dalla prima analisi e ha osservato una correlazione diretta: i ragazzi che avevano percepito maggiori livelli di minacce sociali erano quelli che mostravano maggiori problemi di salute mentale. L’esposizione prolungata ad un clima ostile, con alti livelli di conflitto, ha indebolito le connessioni interne ad alcune reti cerebrali fondamentali, come la rete fronto-parietale e il Default Mode Network.

I conflitti familiari sono risultati essere il fattore ambientale che esercita l’influenza maggiore e più dannosa su queste connessioni cerebrali, seguiti dalla percezione di insicurezza nell’ambiente scolastico e nel quartiere di residenza. Ciò sottolinea il ruolo cruciale del clima domestico come primo scudo protettivo per lo sviluppo neurologico e il benessere emotivo dei più giovani. I ricercatori suggeriscono che investimenti mirati in politiche e interventi a livello familiare, scolastico e comunitario potrebbero rafforzare il senso di sicurezza sociale nei preadolescenti e proteggere attivamente la loro salute mentale.

