Conflitti condominiali: animali e diritti in Italia

Nel contesto condominiale, i conflitti tra vicini possono sfociare in situazioni difficili, specialmente quando sono coinvolti animali domestici. Un esempio evidente riguarda Caia, proprietaria di un cane di piccola taglia, il cui abbaio infastidisce Sempronio, un vicino.

Invece di contattare le autorità competenti per risolvere il problema, Sempronio inizia a inveire contro Caia e il suo cane. In seguito, Caia decide di chiedere l’ammonimento del vicino presso il Questore per fermare questi comportamenti.

Sempronio, nel difendersi, riconosce la tensione con Caia ma nega di aver mostrato atteggiamenti minacciosi, affermando di aver ricevuto insulti anche per motivi non legati al cane. Tuttavia, il Questore riscontra atti persecutori, notando che Sempronio, infastidito dal rumore, ha reagito maltrattando il cane di Caia e lanciando pietre. Questi atteggiamenti hanno avuto un impatto negativo sulla vita di Caia, che non si sente più sicura nel suo giardino con le figlie e il cane.

Di conseguenza, il Questore emette un ammonimento contro Sempronio, il quale decide di impugnarlo davanti al TAR. Tuttavia, il tribunale respinge il suo ricorso, sottolineando che gli eventi denunciati non sono isolati e mostrano una severa aggressività. Gli insulti ripetuti inflitti a Caia e alla sua famiglia hanno causato uno stato di ansia e disagio, giustificando l’ammonimento.

Inoltre, il TAR osserva che la vicinanza delle abitazioni accentua l’effetto dei comportamenti di Sempronio, turbando anche i bambini presenti nel cortile. L’ammonimento è quindi ritenuto legittimo, considerando la gravità delle azioni intraprese da Sempronio.