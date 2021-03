Il tesoro di Salvatore Nicitra è nelle mani dello Stato. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Roma, questa mattina, a dare il via alla confisca circa 13 milioni di euro. Era il bottino del boss di Montespaccato e di altri tre criminali. Facevano parte di un’associazione che con modalità mafiose aveva preso il controllo del settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo.

In realtà quella contenuta negli atti che nel 2018 hanno portato i carabinieri di Roma a decapitare l’associazione di Salvatore Nicitra, “il controllore di tutta la criminalità di Roma-Nord”, è una storia criminale che attraversa epoche differenti. Nicitra, la mamma Francesca Inguanta (classe 1939), la figlia, il figlioccio e l’attuale compagna. E poi nipoti e cugini. L’’operazione del sostituto Procuratore Nadia Plastina si era abbattuta su tutta la famiglia “dell’ingegnere” e sui suoi 37 scagnozzi. Controllavano Montespaccato, Aurelio, Primavalle, Cassia e Monte Mario. Ma quella del “Re di Roma Nord” è una storia che parte da lontano, dalle bische controllate per la Banda della Magliana, passando per le macchinette mangiasoldi imposte ai commercianti fino all’impero creato grazie a milioni riciclati in ristoranti o ripuliti in Asia, Spagna, Austria, Francia.

Nicitra negli anni ’90 era “l’uomo di fiducia di Enrico De Pedis”, dicono di lui Maurizio Abbatino e Antonino Mancini. C’era Nicitra, secondo le accuse, dietro il crollo della cella che il 10 agosto del 1983 uccise Giampiero Caddeo, in un attentato scampato dall’acerrimo nemico Roberto Belardinelli. E poi nel 1988, a Primavalle, durante una sparatoria in cui vennero uccisi Franco Martinelli e Valerio Belardinelli, fratello di Roberto, mentre Franco Martinelli rimase ferito. Era “la lotta cruenta che in quegli anni ha portato l’organizzazione che fa capo a Nicitra a imporsi”, scrivono gli inquirenti. Fatti di sangue che ne hanno caratterizzato la vita, non sempre vittoriosamente.

Nel 1992 Roma ha assistito al suo primo caso di lupara bianca: le vittime erano il figlio e il fratello di Nicitra. “Non ho più bisogno di azioni violente, ormai sono rispettato da tutti”, rivelano le intercettazioni captate sul telefono di Nicitra. I tempi sono cambiati: “Con l’età mi sono addolcito ma non ero così…dovevi abbassare la testa quando parlavi con me!”. In molti ancora la abbassano: “su Roma Nord (…) se metti un chiodo devi passà prima da me…”, diceva. Tutti lo sapevano. “Hai presente “Il padrino”? (…) È un ex della banda della Magliana…gli hanno ammazzato un figlio e il fratello(…)Hai visto adesso hanno arrestato Carminati no? Quella cosa di Mafia Capitale(…)E’ amico del boss, il capo dei capi…Infatti sono venute duemila Volanti pure in sala da lui”, diceva il sodale Federico Fantilli nel maggio 2014.

Si rapportava con tutti i gruppi criminali e faceva da “paciere” nelle situazioni delicate. Nessuno lo aveva messo all’angolo: “Metto macchinette e slot machine dove voglio (…) e nessuno mi deve venì a rompe il ca..o a me”. Le cose sono andate diversamente. Sono intervenuti i carabinieri.