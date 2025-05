Confindustria: Meloni e Metsola per il rilancio dell’industria

La premier Giorgia Meloni e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola hanno partecipato all’assemblea di Confindustria a Bologna, sedendo in prima fila accanto al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

Orsini, nel suo discorso, ha evidenziato la necessità di un piano industriale europeo straordinario che favorisca l’industria 4.0 e i contratti di sviluppo, lamentando la complessità delle procedure e la necessità di tempistiche più rapide. Ha proposto un sostegno agli investimenti di 8 miliardi di euro all’anno per i prossimi tre anni, puntando a una crescita del Pil di almeno il 2% nel 2024.

Ha anche citato un recente intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolineava l’importanza delle fabbriche come luoghi di solidarietà e democrazia.

Per quanto riguarda le energie rinnovabili, Orsini ha denunciato il costo degli incentivi, che ammonterebbe a 170 miliardi di euro, gravando su famiglie e imprese. Ha chiesto una revisione del sistema di prezzo dell’energia, per evitare che le bollette continuino a mettere in difficoltà le aziende, proponendo un disaccoppiamento tra il prezzo dell’energia rinnovabile e quello del gas.

Metsola ha espresso la solidarietà dell’Unione Europea verso l’industria e le famiglie, affermando che l’UE deve facilitare le attività imprenditoriali abbattendo barriere e offrendo soluzioni per sostenere le aziende e i posti di lavoro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it