A tre mesi dalla fine del lockdown un’azienda su tre del made in Italy alimentare registra uno scostamento negativo fino al 30% rispetto al 2019, mentre solo il 5% delle imprese si dichiara soddisfatto della ripartenza ma, dicono gli imprenditori, esclusivamente grazie al mercato estero. Un timido segno ‘più’ riguarda invece il 25% delle aziende del settore che operano con prodotti di prima necessità come farine, pasta secca, riso, olio di oliva e che hanno come mercato di riferimento la grande distribuzione organizzata. Un settore dalle performance contrastanti quello dell’alimentare come emerge dall’indagine che Confimi industria alimentare ha condotto intervistando i proprio associati nei giorni scorsi.

