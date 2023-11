Confidenze di Anita: “Mirko torna con Perla! Ecco cosa mi ha detto lui”

Inutile negarlo, il triangolo formato da Perla, Mirko e Greta ha dato nuova linfa al Grande Fratello (che non può andare avanti solo con le dinamiche relative a Beatrice Luzzi). I fan del reality si chiedono se adesso Brunetti e la Vatiero torneranno insieme e nel caso come reagirà la Rossetti. A farsi queste domande non sono solo i telespettatori, ma anche i gieffini e ieri ne hanno parlato Anita, Fiordaliso e Angelica durante un momento di confidenze. Secondo la Olivieri e la Baraldi, Mirko e Perla torneranno insieme, mentre la cantante di Non Voglio Mica la Luna pensa che la storia tra i due sia finita definitivamente.

Mirko e Perla: le confidenze di Anita.

Anita ha spiegato come mai è quasi sicura del ritorno di fiamma tra Mirko e Perla: “Certo che succede qualcosa tra loro due! Dici di no? Sì invece tornano insieme. Dipende da quanto stanno dentro insieme zia. Falli stare due mesi belli tondi e zan zan succede. Se te lo dico io fidati. Come mai? Ieri lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente. Sì me l’ha detto. Ha specificato che non gli è indifferente vederla e starci accanto perché c’è stato insieme anni ed è stata una bella storia. Poi non so bene cosa intendesse, ma le frasi uscite sono queste e me le ricordo benissimo. E credo sia normale e per questo ti dico che succede qualcosa“.

Dello stesso parere di Anita anche Angelina: “Vabbè palese che a lui non gli è indifferente. Sicuro succede qualcosa io sono certa. Secondo me sì e soprattutto se restano qui altro tempo“.

Fiordaliso invece pensa che Mirko resterà con Greta: “No secondo me non tornano insieme. Nemmeno se stanno tanto tempo insieme qui dentro. Ah, ti ha detto che non gli è indifferente? Ah, non lo sapevo“.