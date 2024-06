Confidente di Fedez sulla nuova fiamma: “Ci ha raccontato tutti i dettagli”

Nelle ultime settimane Fedez è stato visto più volte insieme a Garance Authié e adesso a svelare gli altarini su questa frequentazione è arrivato un confidente (bocca larga) del rapper. Fabrizio Corona su Dillinger News ha raccontato che il cantante ha conosciuto la modella francese al Coachella, lei però era in compagnia di uno “strano uomo cinese più grande di lei”. Pare che Fedez abbia avuto una sorta di colpo di fulmine e che per questo abbia dato un appuntamento a Garance a Monaco, dove poi i due sono stati paparazzati mano nella mano.

Fabrizio Corona ha assicurato che a Monaco (così come al Coachella) non sarebbe successo nulla tra l’ex Mrs Ferragnez e Garance, almeno a livello fisico: “Non c’è stato nemmeno un bacio“. Il nuovo confidente di Federico ha poi spiegato che la Authié è stata contattata per prendere parte al nuovo video musicale di Fedez ed Emis Killa e che per questo sarebbe stata “pagata profumatamente“.

“Domenica sera la parigina dorme con Federico, al suo fianco, nel suo letto, ed è la prima volta nel suo periodo da single che una ragazza attratta dal personaggio, dalla fama e dai soldi, non ci stia subito dalla prima sera. Questo lo manda via di testa: non gli risponde ai messaggi, fa ghosting, se la tira, non lo cerca.

Federico racconta a tutti i dettagli di quel weekend ironizzando, ma con un velo malinconico e di tristezza e insiste insiste insiste fino a quando, per farla venire, la convoca pagandola per realizzare il video della sua nuova canzone.

Venerdì Federico la porta al Bvlgari con la sua Ferrari, pranzano e il pomeriggio lei va con le sue amiche. La sera escono a cena e lui decide di portarla nel ristorante che era il luogo preferito di Fedez e Chiara Ferragni, dove festeggiavano i successi, le nascite e i momenti vinti: da Cracco in Galleria, nella stessa saletta riservata, nello stesso balcone in cui si affacciava con Chiara e nel quale si è affacciato, come vedrete nelle foto che “Chi” pubblicherà mercoledì sul prossimo numero, insieme a lei.

Ma anche quella sera non succede niente, né un bacio né l’amore. Garance gioca bene le sue carte e Federico insegue. Il pomeriggio di sabato lo passano distaccati e poi vanno a fare serata a l’Ex Macello in mezzo a mille persone, ma quella sera non esce neanche un video”.