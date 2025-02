Confezioni Ritirate: Dal Magnesio alla Valeriana

Il Ministero della Salute ha richiamato 99 integratori di Atena Bio S.r.l. a causa di rischi chimici, a partire dal 13 febbraio 2025, per l’assenza di avvertenze specifiche e condizioni di utilizzo. Gli integratori includono vari prodotti come magnesio, valeriana e altri, per un totale di 99 diverse confezioni. Le confezioni interessate sono state prodotte nello stabilimento di Paese, in provincia di Treviso. Gli utenti sono stati avvisati di non consumare il contenuto dei prodotti ritirati e di restituirli al punto vendita per ottenere un rimborso.

Tra gli integratori richiamati ci sono: Agaricus, Alfalattoalbumina, A-Mico5, Antocianosidi, Arginina, Atena 5% alcool, Ayurveda, Berberina in diverse formulazioni, Ginkgo biloba, Magnesio Reale, Reishi, Spirulina Bio, e altri. L’elenco presenta una vasta gamma di prodotti, alcuni disponibili in confezioni diverse, dalle 30 alle 700 g.

Per chi ha acquistato questi integratori, le autorità sanitarie consigliano di non consumarli e di restituirli presso il luogo d’acquisto per procedere con la sostituzione o il rimborso. Il Ministero della Salute ha preso questa decisione per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali conseguenze negative per la salute. La comunicazione è stata diffusa per informare il pubblico e promuovere misure di precauzione.