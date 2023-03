Confezione da 4 cappelli Docker cappelli senza orlo Skullcap Beanie Cap per uomo donna velluto a coste stile retrò Rolled Cuff Harbour Hat

Confezione da 4 cappelli in velluto a coste con cappellini senza orlo Skullcap Beanie Cap per uomo e donna Descrizione:

Modello: Credere

Genere: Unisex

Stile: Retro cappello docker

Occasione: casual.

Materiale: 100% velluto a coste

Colore: Caffè, Nero, Beige, Giallo

Caratteristiche: caldo, traspirante, regolabile. Dimensioni: taglia unica (regolabile)

Altezza del cappello: 12 cm.

Circonferenza cappello: 54 cm- 62 cm.

Lavaggio: lavare a mano o in lavatrice. Contenuto della confezione:

Confezione da 4 cappelli docker SERVIZIO:

100% rimborso. Si prega di acquistarlo con la vostra fiducia. Se per qualsiasi motivo non sei completamente soddisfatto del tuo acquisto o il prodotto è danneggiato durante il trasporto, rotto, ti preghiamo di contattarci tempestivamente. AVVISO:

* Il colore reale può variare leggermente dall’immagine online a causa delle impostazioni di colore del monitor.

* Si prega di consentire una leggera differenza di misurazione per i dati.



Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 febbraio 2022ASIN ‏ : ‎ B09SW1XMCDCategoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

Morbidi e robusti: alla moda con design meno visiera. Il nostro cappello senza orlo è realizzato in morbido materiale di velluto a coste, comodo al tatto, traspirante, affidabile, leggero e delicato sulla pelle, è adatto per tutte le stagioni; il cappello senza orlo è robusto e non si deforma facilmente, portandoti un uso prolungato. Design originale – Credi in te stesso! La fiducia è il primo segreto del successo.

100% Cotone

Chiusura: A strappo

Lavabile solo a mano

Berretto

Versatile: questi cappelli da lavoro sono traspiranti, leggeri e possono essere pieghevoli, facili da trasportare. Molto adatto per l’uso quotidiano e per le attività all’aperto. Puoi indossarlo per corsa, shopping, escursioni, passeggiate con il cane, ciclismo, guida e altre attività all’aperto, portando molta comodità per la tua vita quotidiana. Se stai cercando un cappello che possa proteggere la testa e non bloccare la tua visione, allora per favore non perderlo.

22,92 €