Confessioni di Spinalbese su Belen: ‘Siamo Lunatici’

Nella prima puntata del programma “Ciao Maschio,” condotto da Nunzia De Girolamo, l’hairstylist Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, ha condiviso dettagli inediti sul loro rapporto. Spinalbese, noto anche per la sua partecipazione al Grande Fratello e per essere il papà della piccola Luna Marì, ha descritto il loro legame in modo sincero.

Durante l’intervista, Antonino ha rivelato che lui e Belen si considerano “due lunatici”. Anche se ora affrontano la situazione con una certa leggerezza, i momenti di tensione durante la loro relazione erano ben presenti. Ha spiegato che il loro rapporto attuale è caratterizzato da alti e bassi: talvolta si parlano e vanno d’accordo, altre volte, invece, ci sono disaccordi. Questo dimostra come molte coppie separate che condividono figli affrontano dinamiche simili.

Nonostante le difficoltà, Spinalbese ha sottolineato che le tensioni tra lui e Belen si sono attenuate, specialmente per il bene della loro bambina. Ha confidato che, dei momenti di conflitto sui social, ora si cerca di mantenere un certo equilibrio per la serenità di Luna Marì.

In merito alla sua vita sentimentale attuale, Antonino ha svelato di frequentare una ragazza più giovane di lui, Ainhoa Forti Rodriguez, una tatuatrice di Milano. Ha specificato che da sempre ha avuto relazioni con donne più grandi, come nel caso di Belen, la quale ha 11 anni in più. La loro relazione, che è iniziata recentemente, sembra procedere bene, pur mantenendo un profilo basso nei social media per rispettare la privacy.

In conclusione, Antonino Spinalbese ha condiviso con sincerità le sue esperienze personali, evidenziando l’importanza di affrontare i conflitti in modo costruttivo per il bene della figlia e accennando a una nuova fase della sua vita amorosa. Con un futuro incerto ma promettente, Spinalbese sembra essere finalmente sulla strada giusta, mentre il pubblico attende con interesse gli sviluppi della sua storia d’amore con Ainhoa.