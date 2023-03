Confessione squallida di Daniele su Oriana: rischio squalifica sempre più alto

Se Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato delle parolacce c’è chi nella casa in queste ore sta facendo di peggio. Daniele Dal Moro ha gridato degli insulti (usando termini scurrili) contro Oriana Marzoli e oggi si è lasciato andare a una confessione davvero squallida sulla bella venezuelana. Il veneto si è appartato con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi ed ha detto di sentirsi un giocattolo per Oriana e poi ha anche aggiunto particolari molto privati della gieffina.

Le confessione squallide di Daniele su Oriana.

“Io con lei mi sento spesso come se fossi un giocattolo per passare le giornate qui dentro. Anto, l’ultima volta ho litigato, ho litigato con lei per sta roba. Si è inca***ta, ma proprio inc****ta. Poi lei va nel letto suo a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale, papale, capisci? Mi sento ti giuro un giocattolo per quello…”

Che dire davvero un galantuomo. Lui è lo stesso che ha fatto sfuriate ridicole perché Oriana ha osato ‘parlare di lui’ con le sue amiche. Daniele è lo stesso che poi ieri è andato da Antonella (che nomina da un mese e di cui non ha una buona opinione) a fare una confessione orrenda su quella che dovrebbe essere la sua ‘ragazza.

Daniele e le frasi volgari contro Oriana: “Mi rompe sempre perché non…”

“Tu sei una testa di c***o, sei una bimba e non capisci mai una m****a! Dici cose e pensi di sapere tutto e non sai nulla. Credi di sapere la verità e non capisci un ca***. Ti rendi conto di come mi***a sei messa? Vedi di capirlo una buona volta per tutte ca**o”. […] io me ne sto zitto, ma ci sono tante cose che non mi vanno bene di lei. Invece quella mi rompe sempre. Se dobbiamo dire tutto allora io non voglio che faccia la sc**a con Onestini e che urli. Parla volgarmente e mi rompe sempre le pa**e perché non sco…..”

Sento odore di busta nera.