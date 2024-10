Confessione choc di Javier su Shaila: “Pensava che Lorenzo fosse gay, ha usato un termine brutto”

Nei giorni scorsi, Javier Martinez ha rivelato ai suoi coinquilini che Shaila Gatta, mentre erano a letto, sparlava di loro e in particolare di Lorenzo Spolverato. Il pallavolista argentino ha dichiarato di essere stato convinto da alcune affermazioni di Shaila riguardo a Lorenzo, le quali lo hanno portato a pensare che lei non fosse realmente interessata a lui. In particolare, Javier ha comunicato che Shaila aveva insinuato che Lorenzo potesse avere un’attrazione per i maschi.

Nella notte successiva alla puntata del Grande Fratello, Javier ha condiviso dettagli choc con Jessica e Mariavittoria, svelando di aver sentito Shaila dire che credeva che Lorenzo fosse attratto da uomini. Ha precisato che la Gatta ha usato un linguaggio “non troppo simpatico” quando parlava dell’attrazione di Lorenzo. Javier ha raccontato di come, nonostante avesse sempre cercato di proteggere Shaila, più volte lei avesse espresso la sua disapprovazione nei confronti di Lorenzo, accusandolo di una presunta attrazione verso il suo amico Michael.

Martinez ha spiegato che Shaila, mentre erano in intimità, aveva sollevato dei dubbi su Lorenzo e aveva chiesto: “Ma secondo te a Lorenzo può piacere anche altro?”, riferendosi alla possibilità che fosse attratto da uomini, con termini che lui ha descritto come poco gentili. Questa rivelazione ha portato Javier a chiedersi come fosse possibile che Shaila si dichiarasse ora innamorata di Lorenzo, dopo aver esternato opinioni così critiche su di lui.

Le affermazioni di Javier hanno trovato eco sui social media, dove gli utenti hanno ipotizzato sul termine dispregiativo usato da Shaila. Alcuni commenti suggeriscono che l’atteggiamento della Gatta potrebbe rivelare una certa omofobia. In questo modo, Javier ha sollevato interrogativi riguardo la sincerità dei sentimenti di Shaila verso Lorenzo, gettando ulteriori ombre sulla sua figura all’interno del gruppo e alimentando il dibattito tra i fan del programma.