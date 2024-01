Confessione al Grande Fratello: “Mirko e Perla stanno insieme”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Mirko Brunetti ha attaccato Giuseppe Garibaldi accusandolo di fare il provolone con Perla Vatiero: “C’è malizia da parte tua. Io non parlo di lei e non posso dirle nulla di negativo, ma sto parlando con te! La stai anche usando e fai i giochi di strategia“. Questo attacco non è piaciuto a Federico Massaro, che ha fatto una confessione a Fiordaliso: “Se Mirko ha detto quelle cose significa che non si fida così tanto di lei e delle sue capacità di giudicare una persona. Perla sta benissimo con Giuseppe. Mirko ha detto solo tante cavolate per fare il pavone. In puntata ha trovato le pa**e che qui dentro non aveva. Fino a ieri diceva che Giuseppe era un amico e adesso dice queste cose assurde. Perla è una ragazza intelligente e sveglia e lui deve lasciarla libera“.

La confessione di Paolo Masella: “Guarda che stanno ancora insieme Mirko e Perla”.

Federico in questi giorni ha continuato a criticare l’intervento di Mirko anche con altri gieffini e per questo motivo Paolo Masella ha cercato di fermarlo: “Guarda che Mirko e Giuseppe non erano così amici come dici te. Poi Mirko aveva già detto questo fastidio a Giuseppe anche quando era qui dentro, quindi non è vero che se lo è inventato adesso che è fuori“. Massaro però ha replicato: “Ma poi cosa vuole da Perla? Adesso sono amici, lui l’ha persa“.

E a queste parole di Federico, Paolo ha risposto con una confessione (previsione?) particolare: “No, stanno insieme! Sì, fondamentalmente stanno ancora insieme. Come in che senso? Vabbè dai, si rimetteranno insieme, si vede chiaro da come si comporta lui e cosa fa lei e come reagisce“.

C’è qualche passaggio che ci è sfuggito? Quando Mirko era in casa è successo qualcosa dopo le 2 di notte che noi non abbiamo visto? Perché a me risulta che Brunetti si sia reso disponibile ad andare sul trono di Uomini e Donne e che al GF abbia detto chiaramente di non voler tornare con Perla o Greta.

Fede “però non sta con Perla, l’ha persa due volte” Paolo “fondamentalmente stanno ancora insieme”

Fede “stanno ancora insieme?”

Paolo “si rimetteranno insieme si vede, da come si comporta lui e da come si comporta lei”#perletti pic.twitter.com/81swC4JSl7 — G1nger (@G1ngerleott41) January 20, 2024

PH: Endemol Shine