Confessionale tra urla e minacce di abbandonare per Daniele: “Torno in ambulanza io e non voi”

Durante l’ultima puntata del GF Vip Daniele Dal Moro è stato criticato per essere stato troppo duro con Martina Nasoni. Il bel veneto ha subito cambiato umore e Alfonso Signorini gli ha chiesto se fosse tutto ok. Daniele ha detto di stare bene, ma ovviamente era solo una bugia. Nella notte Dal Moro è entrato in confessionale ed è esploso in un duro sfogo con gli autori. Il vippone ha minacciato di lasciare il gioco e ha detto che non voleva tornare nel mondo dello spettacolo (credo che nessuno l’abbia costretto). Le urla del ragazzo si sono sentite anche nel cortiletto, dove Oriana Marzoli è rimasta fuori dal confessionale per aspettare il suo amico speciale.

“Sono stanco di prendermi tutto addosso che poi non ho fatto nulla. Allora preferivo starmene a casa mia. Perché io di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff*****o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro che io non sono certo qui per vendere la mia anima.

Io ero qui per fare il mio percorso e speravo che fosse decente. Allora visto che sono arrivato a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta ragazzi. Tanto sai perché io in questo mondo qui non volevo più metterci piede? Perché qui le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono! Perché qui ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Perché di quelli come me non importa nulla a nessuno”.