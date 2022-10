Confessionale notturno di Elenoire finisce male: i gieffini sentono le urla e il vaffa

Giornataccia per Elenoire Ferruzzi, che ha ricevuto un palo da Daniele Dal Moro, con cui nelle ultime tre settimane aveva legato molto. La gieffina è convinta che il bel veronese si vergogni di lei e non voglia ammettere di avere ‘una forte attrazione’. Durante la notte la Ferruzzi è stata chiamata in confessionale, ma non è finita benissimo.

Urla dal confessionale: Elenoire Ferruzzi se la prende anche con gli autori.

Ieri sera Elenoire ha minacciato di abbandonare la casa del GF Vip e poco dopo è andata a parlare con gli autori (che probabilmente avranno cercato di calmarla). Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro hanno sentito delle urla provenire dal confessionale: “Ma è lei che sta urlando?“. Anche su Mediaset Extra si sono sentite le grida della vippona, ma le poche parole comprensibili sono state: “Io no e allora ho travisato, ma vaffanc**o!”

“Io non mi innamoro di tutti e non ho travisato nulla!”

Probabilmente in confessionale hanno cercato di far ragionare Elenoire e farle capire che Daniele la vede solo come un’amica. Infatti poche ore prima di sbottare con gli autori, la Ferruzzi aveva alzato la voce anche con Edoardo Donnamaria.