Confessionale di Anita trasmesso per errore, sfogo con gli autori: “Lo fate apposta”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha chiamato Anita Olivieri e Heidi Baci nella mystery room per un confronto. La Olivieri infatti nell’ultima settimana ha sparlato in più occasioni della coinquilina.

Giovedì notte Anita è entrata in confessionale e si è sfogata con gli autori. Mentre Rosy, Grecia, Vittorio e Giselda erano in giardino, su Mediaset Extra si è sentito l’audio del confessionale di Anita: “Voi ogni volta mi mandate sempre Heidi di là, così io poi non riesco mai a chiarirci, lo fate apposta. Lo so che è il vostro lavoro e va bene così“.

Durante il confronto Anita ha lanciato delle frecciatine ad Heidi ricordandole che Vittorio ha messo lei come ‘ragazza più carina della casa’. E proprio di questa shade ha parlato Heidi ieri con Letizia.

“Sono stata calma perché non aveva senso arrabbiarsi. Un’altra come avrebbe reagito al mio posto durante quel faccia a faccia? Avrebbe sclerato davvero. Io invece non ho proprio fatto nulla. Ma poi per me questa bassezza di parlare delle liste di bellezza fatte dai ragazzi è imbarazzante. A me quando mi hanno chiesto di fare una lista dei maschi io nemmeno la volevo fare. E lei invece in prima serata mi tira fuori la lista. Vomito. Ti prego, mi vergognavo per lei in quel momento.

Una bassezza incredibile. ‘Perché Vittorio ha messo prima me’. Ma tutto bene?! Dai, ma che roba pessima è?! La capite l’idiozia della cosa? A me veniva troppo da ridere ve lo giuro ragazzi. Io la ignoro, non mi scontro mai con lei. Ho sempre ignorato tutto perché sono cose davvero superficiali. Ma si può tirare fuori una classifica di bellezza per dare fastidio a qualcuno?! Giuro che mi sono trattenuta per non scoppiarle a ridere davanti”.