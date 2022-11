Confessionale choc al GF Vip: due gieffini si baciano di nascosto

Galeotto fu il gioco della bottiglia, ieri sera il GF ha organizzato obbligo e verità per i gieffini e Daniele Dal Moro ha baciato Nikita Pelizon. I due ragazzi c’hanno preso gusto e durante la notte si sono chiusi in confessionale e si sono baciati nuovamente, ma con più trasporto. Oggi durante il daytime sono andate in onda le immagini del mezzo limone del bel veronese e della sua coinquilina. I telespettatori sono sorpresi da questo bacio, ma è anche vero che ieri sera soprattutto Daniele sembrava molto felice dopo aver scambiato il gesto d’affetto con la Pelizon. Mi sembra ovvio che tra i due stia per accendersi una fiamma.

Nikita e Daniele, il bacio in confessionale.

Colleghiamoci con Elenoire dopo aver visto queste immagini dal confessionale…

Elenoire vedendo questo bacio tra Nikita e Daniele da casa starà tirando dei bestemmioni assurdi che non oso immaginare #gfvip pic.twitter.com/sY3AqjclUB — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 3, 2022

nel frattempo elenoire dopo aver visto il bacio di daniele e nikita in confessionale:#gfvip pic.twitter.com/9JidLUkb2I — ale (@a__le97) November 3, 2022

Le confessioni di Nikita Pelizon.

Nelle settimane scorse Nikita ha svelato di essere rimasta colpita da uno dei vipponi. La ragazza non ha fatto un nome, ma ha escluso George, che vede come un fratellino: “Quando una ragazza si avvicina a Daniele Elenoire Ferruzzi cambia subito espressione ed è evidente. Onestamente io ho un po’ paura ad avvicinarmi a lui. Non è solo una mia cosa, l’abbiamo detto anche con le altre. […] Se mi piace qualcuno nella casa? Oddio posso dire di avere un interesse a livello fisico. C’è un ragazzo che mi ha colpito dal punto di vista estetico, però non c’è uno che mi ha coinvolto sotto tutti i punti di vista. George? Lui è un fratellino, giochiamo. Se ha una cotta non lo so, è possibile, ma io non lo sto illudendo. Con Daniele abbiamo tante cose che condividiamo. In comune ci sono molti aspetti. Ad esempio viviamo da soli da tanto tempo e stiamo affrontando i nostri demoni in modi simili. Per certi versi devo dire che mi rivedo molto in lui“.