Sono stati confermati i concerti di Emma, Francesco Gabbani e Benji & Fede all’Arena di Verona nel 2021: ecco tutti i dettagli sugli appuntamenti in programma.

Arrivano ottime notizie sul fronte degli appuntamenti dal vivo per la prossima estate. Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona Srl, hanno annunciato la conferma degli show di Emma, Francesco Gabbani e Benji e Fede, in programma nella stagione estiva 2021. Ecco tutti i dettagli sui concerti di questi veri Big della nostra musica.

Concerti Emma all’Arena di Verona 2021

Tutti gli show in programma all’Arena di Verona sono confermati. Emma sarà di scena nell’anfiteatro il 6 giugno, con repliche il 7 e l’8 giugno 2021.

Emma Marrone

In base alla capienza dovuta all’emergenza Covid verranno definite nei prossimi giorni delle divisioni dei biglietti venduti, che potranno essere validi per il 6 giugno, ma anche per il 7 e l’8. Tutte le informazioni verranno comunicate da Friends and Partners entro il 2 maggio.

Di seguito l’annuncio della Brown:

Diverso il discorso per Francesco Gabbani. Il concerto, inizialmente fissato per il 26 aprile, è stato rinviato al 4 luglio, con replica il 5. Anche in questo caso i biglietti saranno divisi tra le due serate. Infine, il concerto evento di Benji & Fede, l’ultimo della loro carriera insieme, inizialmente fissato per il 3 maggio, è stato confermato, ma con data ancora da decidere. Di seguito il video della hit Dove e quando:

Biglietti per il concerto di Emma Marrone all’Arena di Verona

Per quanto riguarda i biglietti venduti, saranno ovviamente validi anche per i nuovi appuntamenti. Ogni informazione verrà comunicata entro il 2 maggio. Ricordiamo che gli spettacoli saranno organizzati nel massimo rispetto delle linee guida e dei protocolli per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. I posti saranno numerati e distanziati, e i partecipanti agli eventi dovranno essere muniti di mascherina Ffp2.