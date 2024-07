confermata la separazione dopo una lunga e tormentata storia d’amore

Pare che proprio lei sia stata a chiedere il divorzio, come già avvenuto in occasione della prima separazione nel 2021

Tempo di cambiare? Anche le coppie più affermate e apparentemente stabili e innamorate hanno i loro brutti momenti, siano essi crisi pesanti o separazioni clamorose che nessuno si aspetta. E siamo qui a parlare di una coppia che ha fatto discutere tanto quando è uscita alla luce del sole, così come sta facendo parla di sé adesso che sembra essere giunta al capolinea.

Sembra tornato il maltempo sulla coppia e, stavolta, sembra davvero arrivato per non andare più via. Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati nuovamente, ma questa volta non sono solo le solite “voci di corridoio”. La conferma arriva direttamente dalla showgirl, grazie a un messaggio inviato al programma televisivo argentino “Pomeriggio America”. Il capolinea della coppia sarebbe del tutto confermato a questo punto.

“Siamo separati. Per ragioni personali e di salute ho provato ancora una volta”, ha dichiarato Wanda. Non mancheranno ulteriori dettagli sulla separazione, dato che la showgirl ha anticipato che presto aggiornerà tutti sulla situazione della (ormai ex) coppia.

Il culmine per la coppia sarebbe arrivato dopo un periodo di crisi iniziato nel 2021 con la scoperta di un tradimento. I due erano riusciti a riconciliarsi. Poi Wanda aveva scoperto di essere affetta da leucemia mieloide cronica poco dopo il ritorno con il calciatore.

La dichiarazione di Wanda è stata successivamente confermata dalla sua avvocata, Ana Rosenfeld. Intervistata, l’avvocata Rosenfeld ha commentato le voci ormai diffusesi ovunque sul divorzio, affermando: “Lo ha già detto lei. Sono separati. Il divorzio non è ancora stato firmato”.

Mauro Icardi, attualmente, si trova in Turchia per gli impegni con il team turco del Galatasaray, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Wanda, invece, è rimasta dall’altra parte del mondo, in Argentina, dove presto parteciperà alle riprese di Bake Off Argentina.

Pare che proprio Wanda sia stata la prima a chiedere il divorzio, come già avvenuto in occasione della prima separazione nel 2021. La showgirl sarebbe stanca dei continui alti e bassi con Icardi e sarebbe arrivato il momento di chiudere definitivamente questa relazione. Wanda è al momento nel suo Paese natale con i suoi cinque figli. Nessun nuovo amore avrebe fatto breccia nella vita di Wanda, nessun nuovo flirt per Icardi: insomma, la coppia è scoppiata definitivamente.