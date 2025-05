Conferma del Taglio del Cuneo Fiscale: Aumenti in Busta Paga per i Dipendenti Pubblici

Il ministero dell’Economia ha confermato che a giugno i dipendenti pubblici riceveranno in busta paga il taglio del cuneo fiscale, con effetti retroattivi. Questo intervento, previsto dalla legge di Bilancio 2025, era atteso da tempo e ha subito ritardi tecnici legati all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e alla piattaforma NoiPa. L’adeguamento porterà a un aumento complessivo che potrebbe superare i 400 euro, includendo anche gli arretrati accumulati da gennaio.

A partire da giugno, i dipendenti con stipendio lordo annuo fino a 40mila euro beneficeranno di un importo netto mensile variabile tra 80 e 120 euro. È importante notare che il recupero degli importi non versati nei primi cinque mesi dell’anno sarà incluso in questa applicazione.

In parallelo, a partire da aprile, è stata riconosciuta l’Indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025-2027, con incrementi dallo 0,6% all’1% a partire da luglio. Il taglio del cuneo fiscale riguarda tutti i dipendenti pubblici sotto la soglia di 40mila euro lordi annui, ma con variazioni significative a seconda della situazione contrattuale. Alcuni lavoratori che hanno già firmato i rinnovi hanno ricevuto l’indennità di amministrazione, mentre per altri settori come la scuola e la sanità, si è in attesa di ulteriori firme contrattuali.

Infine, il nuovo contratto 2022-2024 prevede un aumento medio mensile di 172 euro per tredici mensilità, ma gli effetti concreti scatteranno solo da ottobre se la firma avverrà entro maggio, coinvolgendo circa 581mila lavoratori del Servizio sanitario nazionale.