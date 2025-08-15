25.9 C
Conferenze culturali ad Ancona per una nuova identità globale

Da StraNotizie
Conferenze culturali ad Ancona per una nuova identità globale

A fine agosto e nel mese di settembre, Ancona ospiterà un ciclo di conferenze dedicate alla cultura cittadina. L’iniziativa mira a valorizzare l’identità di Ancona in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il progetto, intitolato “Ancona Cultura Aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo,” è organizzato dal Comune di Ancona, in collaborazione con Viva Energia e Estra. Prevede una serie di incontri con storici dell’arte, studiosi e figure di spicco del panorama culturale.

Le conferenze sono iniziate durante il festival Ulisse Fest, con eventi dedicati a personaggi come Ciriaco d’Ancona e Luigi Vanvitelli. La programmazione di agosto continuerà ad approfondire vari aspetti dell’arte, della storia e del patrimonio di Ancona.

L’assessore alla Cultura, Marta Paraventi, ha sottolineato l’importanza di queste conferenze, definendole un luogo di incontro e riflessione per la comunità. Ha affermato che queste iniziative servono a rafforzare il legame tra i cittadini e il patrimonio culturale, creando un percorso condiviso per il futuro della città.

Il ciclo di conferenze prevede incontri con vari esperti a partire dal 29 agosto, quando Gabriele Simongini parlerà di Valeriano Trubbiani. Il 2 settembre, Diego Poli presenterà il suo libro “Bello.” A seguire, il programma include conferenze di Giovanna Capitelli, Ledo Prato, Stefano Zuffi e Luigi Gallo, fino a fine settembre, con presentazioni che spaziano dalla storia dell’arte a studi più contemporanei, inclusa una discussione sulle celebrazioni per Tiziano.

La Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” e il Ridotto del Teatro delle Muse saranno i luoghi principali per questi eventi, che si pongono come un’importante occasione per la città.

