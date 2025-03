CONFERENZA STAMPA | TEMPOCASA LANCIA TEMPOREPORT 2025

Il Gruppo Tempocasa presenta l’ottava edizione di TempoReport 2025, l’Osservatorio Immobiliare del franchising. Curato da TempoLab, il Centro studi del Gruppo, questo rapporto analizza il mercato immobiliare e creditizio in Italia per il 2024, fornendo anche previsioni per il 2025. La pubblicazione offre dati, analisi e quotazioni che aiutano a identificare le tendenze e le dinamiche che influenzano la ricerca, la vendita e l’affitto di immobili nel Paese. Inoltre, il documento evidenzia come i diversi fattori economici, sociali e tecnologici stiano modellando il settore immobiliare, permettendo ai professionisti di adattarsi e rispondere alle esigenze del mercato. Queste informazioni sono preziose per attori del settore, investitori e consumatori, offrendo una visione chiara e dettagliata delle opportunità e delle sfide future nel comparto immobiliare italiano. Con questa edizione, Tempocasa continua a consolidare il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo, contribuendo a una maggiore consapevolezza e all’informazione di tutti gli stakeholder coinvolti nel mercato immobiliare.