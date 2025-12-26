Conferenza stampa Inter

L’Inter chiuderà con la trasferta contro l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 a Bergamo. La partita è valida per la 17.a giornata di Serie A.

Alla vigilia della sfida, l’allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti dal BPER Training Centre di Appiano Gentile. La conferenza stampa è in programma sabato 27 dicembre alle 12:00 e verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali nerazzurri.