Conferenza Stampa del Ministro Giorgetti sulla Manovra Finanziaria 2025

Il disegno di legge di Bilancio per il 2025 ha un valore di circa 30 miliardi e comprende un decreto volto a riordinare le accise sui carburanti, senza però prevedere aumenti per il settore dell’autotrasporto. Questo disegno di legge prevede anche l’approvazione del Documento programmatico di Bilancio, che funge da cornice finanziaria per la manovra da inviare alla commissione europea. Nove miliardi della manovra saranno finanziati tramite deficit, mentre il resto sarà coperto da maggiori entrate rispetto alle previsioni, dal contributo straordinario chiesto a banche e assicurazioni, e da una revisione della spesa.

Il governo ha deciso di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, il quale comporta circa 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che guadagnano fino a 35.000 euro lordi. Inoltre, viene prevista la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, sempre a vantaggio dei redditi medio-bassi. Nel settore delle pensioni, viene potenziato il sistema di bonus per coloro che continuano a lavorare pur avendo raggiunto l’età pensionabile. Per quanto riguarda la sanità, si prevede un incremento dei fondi e un piano di assunzioni per migliorare i servizi.

In aggiunta, è previsto un pacchetto di misure a sostegno della natalità per le famiglie. Tra le novità, c’è un aumento dei fringe benefit per chi viene assunto ma deve trasferire la propria residenza di almeno 100 chilometri. Ci saranno anche aggiornamenti e novità per i bonus edilizi, volti a stimolare il settore delle costruzioni e a sostenere le migliorie abitative. Queste misure si inseriscono in un contesto di riorganizzazione della spesa pubblica, mirando a garantire un supporto economico alle fasce più vulnerabili e a promuovere il lavoro e la crescita economica. Il governo, quindi, cerca di rispondere alle esigenze dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle famiglie, ai giovani e alle persone anziane, attraverso politiche di incentivazione e sostegno.