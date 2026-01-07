Conferenza stampa al Senato sulla rete antiviolenza

Mercoledì 7 gennaio, è stata annunciata una conferenza stampa che si terrà giovedì 8 gennaio alle ore 11, presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica. L’evento, dal titolo “Il lavoro con gli uomini maltrattanti: un tassello essenziale della rete antiviolenza”, è stato promosso dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.

Alla conferenza stampa parteciperanno anche Alessandra Pauncz, Presidente di Relive, e Andrea Bernetti, Presidente di Prima CUAV Roma. L’evento sarà l’occasione per illustrare l’emendamento a prima firma Maiorino approvato in Legge di Bilancio, che stanzia ulteriori 2 milioni di euro per i centri per gli uomini maltrattanti.

I fondi messi a disposizione sono un sostegno vitale per questi centri, che svolgono un lavoro essenziale nella rete antiviolenza, ma che troppo spesso devono fare i conti con risorse insufficienti. Ad esempio, nel Lazio, i centri aspettano da 4 anni la messa a terra delle risorse a loro destinate, rendendo impossibile per loro poter operare.

I giornalisti e gli ospiti devono accreditarsi obbligatoriamente inviando una mail a: [email protected]. L’accesso alla Sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima, con abbigliamento consono e obbligo di giacca e cravatta per gli uomini.