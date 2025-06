Conferenza ONU rinviata: la questione Israele-Palestina

È stata rinviata la conferenza dell’Onu sulla soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese, inizialmente prevista a New York la prossima settimana. La decisione è stata annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha citato l’aumento delle tensioni in Medio Oriente come motivo del rinvio. La conferenza sarebbe dovuta svolgersi sotto la copresidenza di Francia e Arabia Saudita.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com