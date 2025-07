Conferenza di Roma: 10 miliardi per la ricostruzione Ucraina

Si svolge a Roma la seconda giornata della “Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina”, un evento che ha visto la partecipazione di leader di 32 Paesi e la firma di accordi per oltre 10 miliardi di euro a sostegno di Kiev. Durante la conferenza, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’intenzione di inviare 300 milioni di dollari in munizioni all’Ucraina, confermando un’importante dichiarazione prevista per lunedì riguardo alla situazione russa.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha sollecitato l’implementazione tempestiva degli accordi presi, evidenziando l’urgenza di affrontare continui attacchi russi, tra cui un recente bombardamento a Kharkiv che ha causato nove feriti. Nel frattempo, sono state diffuse notizie di un omicidio avvenuto a Kiev, con sospetti di coinvolgimento russo, riguardante un colonnello dell’intelligence ucraina.

Altri interventi significativi includono le parole del premier ungherese Viktor Orban, che ha affermato che Ucraina ed Europa hanno perso la guerra, e del sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, il quale ha sottolineato la necessità di proteggere il patrimonio culturale mentre si salvaguardano le vite umane. Sia il governatore di Odessa, Oleh Kiper, che il vicepremier Oleksii Kuleba hanno discusso della ricostruzione delle città ucrainedi, chiedendo investimenti e sostegno per rivitalizzare le aree colpite dal conflitto.

Inoltre, il ministro dell’Istruzione italiano ha segnalato la presenza di circa 40.000 studenti ucraini nelle scuole italiane, a dimostrazione del supporto attuato per accogliere i rifugiati.