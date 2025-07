Conferenza di Ricostruzione Ucraina: Italia al Centro dei Investimenti

Si è inaugurata oggi a Roma la Ukraine Recovery Conference (URC2025), un evento organizzato congiuntamente dai governi italiano e ucraino presso il Convention Center La Nuvola. La conferenza ha visto la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il quale è stato al centro delle attività legate alla ripresa dell’Ucraina, con un fitto programma di incontri.

L’intervento di Urso è parte di una strategia più ampia per aumentare il contributo italiano alla ricostruzione dell’Ucraina, evidenziando il ruolo delle imprese italiane in settori chiave e favorendo collaborazioni con l’Agenzia ICE e altri Ministeri. Gli sforzi sono coordinati con le istituzioni europee e internazionali per facilitare l’accesso delle aziende italiane ai programmi di investimento.

La giornata è iniziata con una sessione plenaria che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Questo incontro ha avviato una serie di dibattiti sulle alleanze strategiche per la ripresa economica e infrastrutturale dell’Ucraina.

Urso ha condotto cinque incontri bilaterali con rappresentanti di vari Paesi partner. Ha discusso di deregolamentazione e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere con il Ministro austriaco Wolfgang Hattmanndorfer. Con il ministro polacco Krzysztof Paszyk, ha trattato il potenziamento delle relazioni industriali, mentre con il vice primo ministro slovacco Peter Kmec si è concentrato su strategie di ricostruzione e logistica.

Un incontro significativo è stato quello con il Ministro delle Finanze canadese François-Philippe Champagne e la Ministra emiratina Reem Al Hashimi, mirato a coordinare iniziative di cooperazione finanziaria e industriale. Nel pomeriggio è prevista la firma di un Accordo di Programma con Metinvest Adria per rilanciare il polo siderurgico di Piombino.

La giornata si concluderà con un panel sulle strategie energetiche per la resilienza e la ricostruzione dell’infrastruttura energetica ucraina.