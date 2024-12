Conference League, Vitoria Guimaraes-Fiorentina 1-1: i gol, la partita

Missione compiuta per la Fiorentina, che pareggia 1-1 a Guimaraes contro il Vitoria e si qualifica direttamente agli ottavi di finale di Conference League, senza passare dal playoff. I portoghesi segnano il primo gol al 33′ con Gustavo Silva, ma Mandragora pareggia all’87’. I viola chiudono la fase a gironi al terzo posto con 13 punti, dietro al Chelsea (18 punti) e al Vitoria (14 punti).

Il match inizia con un’azione pericolosa della Fiorentina al 3′, ma Kouamè scivola e perde l’opportunità. Al 5′, il Vitoria crea il primo pericolo, con Silva che tenta la rovesciata ma non inquadra la porta. I viola rispondono al 9′ con Ikoné, il cui tiro esce lontano dal bersaglio. Al 18′, Martinez Quarta colpisce di testa su corner, ma la palla finisce alta. Il Vitoria è di nuovo minaccioso con Nuno Santos e Cesar, ben parati da Terracciano.

Al 33′, però, i portoghesi passano in vantaggio, approfittando di un errore difensivo della Fiorentina. Kaio Cesar crossa per Silva, che segna a porta vuota. I padroni di casa sfiorano il raddoppio al 42′, ma Silva simula un fallo e viene ammonito. Nella ripresa, la Fiorentina cambia schemi con due sostituzioni. Al 3′, Mendes colpisce di poco fuori, mentre Silva viene ammonito per un fallo su Kouamè.

Beltran viene fermato fallosamente vicino all’area, ma Mandragora non sfrutta il corner successivo. Dopo alcuni cambi, Kean ha l’occasione per segnare, ma il suo tiro viene parato dal portiere Varela. Il Vitoria minaccia ancora con un tiro di Silva parato da Terracciano e un’insidiosa conclusione di Cesar.

La Fiorentina si avvicina al gol con Mandragora, la cui conclusione a lato sembra un buon presagio. Al 42′, finalmente il pareggio: sul calcio piazzato, Dodò crossa per Mandragora, che segna a porta vuota. Nei minuti finali, il Vitoria prova a sfondare, ma Adli salva il risultato su un tentativo di Hendel. La Fiorentina porta a casa un risultato prezioso e accede agli ottavi di finale.