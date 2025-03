Conference League, la Fiorentina segna tre gol al Panathinaikos e vola ai quarti

La Fiorentina, guidata da Palladino, ha sconfitto il Panathinaikos 3-1 al Franchi, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League, rispondendo al 3-2 subito all’andata in Grecia. Grazie ai gol di Mandragora, Gudmundsson e Kean, i Viola avanzano ai quarti, dove affronteranno gli sloveni del Celje, che hanno eliminato il Lugano ai rigori.

Nel primo tempo, la Fiorentina ha dominato. All’11’, Gudmundsson ha tentato un tiro, parato dal portiere Dragowski. Un minuto dopo, Mandragora ha segnato con un potente tiro da fuori area, portando la Fiorentina in vantaggio 1-0. Al 24′, Gudmundsson ha raddoppiato dopo una deviazione di Arao. Kean ha continuato a mettere pressione, ma la Fiorentina non è riuscita a segnare il terzo gol prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Panathinaikos ha mostrato maggiore aggressività, tentando di accorciare le distanze. Tuttavia, al 75′, Kean ha siglato il terzo gol per la Fiorentina con un tocco preciso, portando il punteggio sul 3-0. La partita sembrava chiusa, ma al 81′ il Panathinaikos ha ottenuto un rigore per un fallo di Fagioli su Ounahi, e Ioannidis ha segnato, rendendo il punteggio 3-1.

Negli ultimi minuti, la partita è diventata intensa con sette minuti di recupero. La Fiorentina ha cercato di difendersi, e Mladenović, dopo un secondo giallo, è stato espulso. Il Panathinaikos è rimasto in dieci, e non c’era più tempo per un ulteriore recupero. La Fiorentina avanza così ai quarti di finale.