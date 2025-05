Conference League, Fiorentina-Betis Siviglia 2-2 ai supplementari: viola eliminati

La corsa della Fiorentina in Conference League si ferma in semifinale contro il Betis Siviglia. Dopo la sconfitta per 2-1 nell’andata in Andalusia, i viola replicano lo stesso punteggio nel ritorno al ‘Franchi’, al termine dei 90 minuti regolamentari. La partita si apre con il vantaggio del Betis, segnato da Antony al 30′. Tuttavia, la Fiorentina risponde subito grazie a una doppietta di Gosens, che trova la rete al 34′ e al 42′.

La situazione rimane equilibrata fino al primo tempo supplementare, quando Ezzalzouli segna il gol decisivo per il Betis al 7′, consentendo così agli spagnoli di avanzare alla finale. Il Betis affronterà in finale, prevista per il 28 maggio a Wroclaw, gli inglesi del Chelsea, che si sono imposti in modo netto contro gli svedesi del Djurgarden, vincendo il doppio confronto con un punteggio complessivo di 5-1.

Fonte: www.adnkronos.com