Conference League, Betis-Fiorentina 2-1 nell’andata della semifinale: i gol

Il Betis Siviglia ha sconfitto la Fiorentina 2-1 nell’andata della semifinale di Conference League. Gli spagnoli sono passati in vantaggio al 6′ con Ezzalzouli, la cui conclusione ha colpito la traversa e, dopo un rimbalzo, ha oltrepassato la linea, rendendo necessario l’intervento del Var per convalidare l’1-0. Al 64′, Antony ha raddoppiato per il Betis: il suo primo tentativo di sinistro è stato respinto, ma il secondo tentativo di destro ha realizzato il 2-0. La Fiorentina ha riaperto la partita al 72′: Gosens ha sfondato sulla fascia sinistra e ha servito Ranieri, che ha tirato con precisione per siglare il 2-1. Il ritorno è fissato per giovedì 8 maggio a Firenze, mantenendo viva la speranza di qualificazione per la Fiorentina.

Nell’altra semifinale, il Chelsea ha dominato sul campo del Djurgarden, vincendo 4-1 e mettendo al sicuro la qualificazione alla finale.