Confcommercio Rivisita le Previsioni sul Pil: Italia con un Potere d’Acquisto Inferiore del 26,5% Rispetto alla Germania

Anche Confcommercio ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Pil in Italia, stimando un aumento dell’0,8% per il 2025 e dell’0,9% per il 2026, rispetto alle precedenti stime di +0,9% e +1%. Analoghe correzioni erano state già fatte da Bankitalia e Confindustria. Recentemente, nel Documento di economia e finanza (Def), il governo ha ridotto le proprie proiezioni a +0,6% per quest’anno e +0,8% per il prossimo. Tra le cause del rallentamento globale figurano le possibili nuove tariffe statunitensi, i conflitti in Ucraina e Medio Oriente.

Secondo Confcommercio, il potere d’acquisto in Italia è inferiore del 26,5% rispetto a quello della Germania. L’analisi dell’associazione, realizzata in collaborazione con Thea, evidenzia che le preoccupazioni legate ai dazi, all’instabilità dei mercati finanziari e alla paura di una perdita di ricchezza influenzano negativamente le prospettive di crescita. Inoltre, la debolezza dei consumi è aggravata da bassa crescita di redditi e salari, e il prodotto per occupato è stagnante da trent’anni. Anche considerando il costo della vita, il potere d’acquisto degli stipendi italiani resta significativamente inferiore rispetto a quello tedesco e francese.

Infine, Confcommercio sottolinea una crescente propensione al risparmio tra gli italiani, che, pur avendo risorse, scelgono di non spenderle. I consumi continuano a essere “il grande assente” della ripresa economica, con un livello di risparmio elevato al 9%, risultato di decenni di bassa crescita e recenti timori per l’inflazione e l’aumento dei tassi d’interesse.