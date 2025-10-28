Conerobus in crisi: i sindacati chiedono trasparenza e sostegno

I sindacati di categoria hanno incontrato il Presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, per discutere della situazione dell’Azienda Conerobus S.p.A. Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato la necessità di avere una visione complessiva del contesto aziendale, in particolare per quanto riguarda il “piano di risanamento” proposto dall’azienda.

Attualmente, hanno ricevuto solo un documento che chiede l’approvazione per aderire a un fondo bilaterale di solidarietà, relativo a dipendenti considerati in esubero, senza fornire dettagli sulla situazione finanziaria reale. Non è stata presentata una chiara descrizione di come il fondo verrebbe implementato né quali dipendenti ne beneficerebbero. Inoltre, le garanzie richieste sono assenti e le relazioni industriali sono state gestite in modo molto limitato.

Il Dott. Carnevali ha segnalato che la situazione finanziaria dell’azienda è grave, con un indebitamento significativo che potrebbe portare all’approvazione di un bilancio con un passivo. Questo scenario potrebbe rendere necessaria una riduzione ulteriore del capitale sociale, comportando conseguenze importanti.

La Provincia ha evidenziato l’esigenza di riorganizzazione, mentre i sindacati hanno chiesto che qualsiasi cambiamento avvenga in accordo con le parti sociali per minimizzare i rischi e proteggere i lavoratori. Hanno sottolineato che se sono richiesti sacrifici, ci deve essere un impegno concreto non solo da parte dei soci, ma anche da tutte le istituzioni, in primis dalla Regione, con la quale hanno già richiesto un incontro da svolgersi quanto prima.