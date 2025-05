Conduzione Impianti Termici: Specialisti al Tuo Servizio

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Specialisti in Conduzione di Impianti Termici



Azienda: Gi Group



Descrizione del lavoro: FILIALE: PAVIASPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL – Mechanics 4.0Sei appassionato/a di impianti a tecnologia complessa?Ti piacerebbe lavorare in un contesto dinamico e attento alla formazione delle risorse?Questa è l’opportunità giusta per TE!Gi Group S.p.a seleziona:12 Specialisti in Conduzione di Impianti TermiciMetti in moto la tua carriera e diventa protagonista di questo settore.Gi Group S.p.a in partnership con Gruppo A2A – Life Company italiana, attiva nei settori della transizione energetica e dell’economia circolare – cerca persone motivate a iniziare un nuovo percorso formativo-lavorativo (IFTS) di ITS Mobilita Milano.Di cosa si tratta?Sarai assunto/a con un contratto di Apprendistato di 1° Livello che ti permetterà di acquisire competenze orientate all’innovazione tecnologica in ambito:

Combustione, generatori di vapore, pompe di calore e sistemi di raffreddamento

Sistemi elettrici (alternatori, trasformatori, cabine elettriche, lettura schemi)

Strumentazione e automazione

Sala di controllo e teleriscaldamento

che verranno certificate attraverso il rilascio di un titolo di studio (Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore) subito spendibile nel mercato del lavoro italiano ed europeo.Quali sono i vantaggi di questo percorso?

Formazione teorica e pratica fornita da esperti del settore;

Opportunità di apprendere e lavorare in un ambiente stimolante e innovativo;

Possibilità di assunzione stabile presso l’azienda al completamento del percorso formativo previa valutazione positiva del percorso

Conseguimento del patentino che abilita alla condizione di generatori di vapore;

Il percorso partirà a metà ottobre 2025 e avrà una durata di 800 ore di cui più del 50% svolte presso la sede A2A di Milano.Per i candidati provenienti da fuori regione, l’azienda fornirà supporto per l’alloggio, durante l’intero periodo di formazione.È rivolto a candidati/e di età compresa tra 18-24 anni in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.Se sei interessato/a a partecipare a questo percorso presenta la tua candidatura e, in presenza dei requisiti richiesti, sarai ricontattato/a da un nostro consulente.Cosa aspetti? Non perdere l’opportunità di sostenere il percorso e iniziare a fare la differenza nel settore dell’energia!Facciamo parte di Gi Group Holding (www.gigroupholding.it) la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi: Temporary, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione di Profili Manageriali, Executive Search, Outsourcing, Formazione, Consulenza HR, Amministrazione HR, Employability, Transizione e Sviluppo di Carriera. Siamo presenti in più di 37 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 9.000 persone.I valori che ci contraddistinguono: attenzione, collaborazione, passione, sostenibilità, apprendimento continuo e innovazione, responsabilità.Consulta tutti i nostri annunci suGi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 – SG).L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati



Luogo: Provincia di Milano