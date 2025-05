Conduzione Impianti Termici: Esperti al Tuo Servizio

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Specialisti in Conduzione di Impianti Termici



🏢 Azienda: Gi Group



📍 Luogo: Milano

Offerta di Lavoro: Specialisti in Conduzione di Impianti Termici – Gi Group, Milano

Gi Group ricerca Specialisti in Conduzione di Impianti Termici per un’importante azienda a Milano. Se hai esperienza nella gestione e nel controllo degli impianti termici, questa è l’opportunità che fa per te! I candidati ideali possiedono un diploma tecnico e competenze consolidate in ambito impiantistico. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni e la buona conoscenza delle normative di sicurezza.

Unisciti a noi per contribuire a progetti innovativi e crescere professionalmente in un ambiente stimolante. Non perdere questa occasione! Scopri di più e candidati subito!