Conduttrici tv commentano l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset

L’addio di Barbara d’Urso a Mediaset è la notizia che più ha fatto rumore durante l’ultimo tele-mercato e per questo motivo la notizia è stata commentata da molti. Dopo i numerosi volti tv, questa volta anche tre conduttrici hanno detto la loro a Tag24 di Thomas Cardinali.

La prima a parlare è stata Miriana Trevisan, storico volto Mediaset che ultimamente si è data ai reality.

“Questa domanda mi era già stata fatta, parliamo di un’azienda grande che prende decisione. Io sono napoletana per cui sono affezionata a Barbara, ma anche a Mediaset e mi sembrava lei e Pier Silvio Berlusconi avessero un buon rapporto. Lei la vedrei bene ovunque, anche a Sanremo, ma credo che lei debba continuare a trattare i casi di cronaca. Ci sono tanti canali e mi auguro di rivederla ancora in onda”.

Anche Stefania Orlando ha detto la sua.

Infine a parlare è stata la speaker radiofonica Anna Pettinelli, che ha dichiarato:

“Non le ha mandate a dire, nel suo classico stile. Bisogna sapere come sono andate le cose, lei dice che non era stata avvertita ma penso che si fossero parlati uno non può svegliarsi la mattina e agire così”, mentre sul futuro quando viene nominata l’ipotesi del Festival di Sanremo grazie al manager Lucio Presta ha aggiunto: “Potrebbe essere un’idea, ma è molto complicato dire oggi dove possa andare. In Rai non ci sono programmi di palinsesto per lei, ma ci sono tanti nuovi canali”.