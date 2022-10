Conduttrice si esprime sul caso di Marco Bellavia: “Cacciateli tutti e rimpiazzate il cast”

Sono tantissimi i personaggi noti che si sono espressi sul caso di Marco Bellavia, e dopo le parole degli ex gieffini (Jessica Selassié, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Miriana Trevisan, Veronica Satti, Stefania Orlando) adesso ha parlato anche una nota conduttrice radiofonica. Anna Pettinelli ha dedicato un post Instagram a quello che è successo in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex professoressa di Amici ha condannato il comportamento dei concorrenti che hanno deriso Bellavia e si è augurata che vengano squalificati. Nello specifico la conduttrice spera che il cast venga rimpiazzato, ma si rende anche conto che è un’ipotesi irrealizzabile. Va però ricordato che ci sono stati anche ‘vipponi’ che non hanno offeso Marco e qualcuno che è stato al suo fianco (come Antonella Fiordelisi).

Anna Pettinelli: lo sfogo della conduttrice sul caso di Marco Bellavia.

“Quante ne ho sentite su questa storia ignobile. Tutti hanno un’opinione ma nessuno davvero sa davvero cosa sia la depressione e come si possa affrontare, soprattutto, sotto le telecamere. Pieno appoggio a Marco Bellavia e condanna piena per tutti, o quasi, i componenti della casa del Grande Fratello Vip. Ci vorrebbe un provvedimento esemplare, quale nello specifico? Nessuna delle ipotesi fatte avrà, purtroppo, luogo. Bisognerebbe buttarli fuori tutti, rimpiazzare completamente il cast, fermare la produzione, ricominciare da capo con gente nuova. Impossibile. Le logiche televisive non si possono stoppare: sponsor, palinsesto, pianificazione pubblicitaria ecc.ecc. Certo sarebbe bello. Pensate che insegnamento pazzesco sarebbe se fosse possibile fermare tutto, dire “siete delle me*de” e quindi tornatevene tutti a casa, niente visibilità, ripiombate nel vostro triste anonimato. – ha concluso la conduttrice – Ma non accadrà e tutto sarà tristemente dimenticato”.

Ovviamente rimpiazzare il cast è impensabile, ma un provvedimento disciplinare ci sarà quasi sicuramente. Le parole che abbiamo ascoltato e le immagini che abbiamo visto sono troppo pesanti per fingere che nulla sia successo. Alfonso potrebbe anche entrare nella casa come ha fatto durante la scorsa edizione.