Conduttrice punta Ballando con le Stelle: “Ho incontrato Milly”

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci sta per chiudere il cast (che è uno dei migliori di sempre). Pare però che ci sia una conduttrice ed ex annunciatrice che sarebbe interessata a partecipare. Secondo Alberto Dandolo, Gabriella Golia vorrebbe scendere in pista.

“Vi ricordate di Gabriella Golia, la storica annunciatrice di Italia Uno che ha solleticato i sogni porcini dei giovani tele morenti negli anni ’80? Ebbene, la fu rampante Gabry si è annoiata di fare la signora bene e girovagare tra negozi e sale da tè del centralissimo Corso Indipendenza a Milano. La conduttrice vuole tornare a lavorare in tv e sta facendo fuoco e fiamme per essere ingaggiata come ballerina dalla Carlucci. Milly avvisata mezza salvata!”

Buona Giornata a tutti da Rio, con Corrado Tedeschi e Gabriella Golia. Eravamo andati per la trasmissione “The look of the Year” (anni 90′) pic.twitter.com/yn6e8mGZcA

Dandolo ha ragione, perché in un’intervista rilasciata qualche mese fa al magazine deabyday, l’ex annunciatrice di Italia 1 ha confessato che farebbe Ballando ed ha anche rivelato di aver incontrato Milly Carlucci.

“Se mi propongono i reality? Prima di propormeli ufficialmente sentono il mio agente ma io non amo i reality. L’unico che farei e che avrei fatto anni fa ma che tanto non mi propongono è Ballando con le stelle! Credo che mi ritengano troppo “Mediaset”: a me piace ballare! Ho incontrato anche Milly Carlucci ma alla fine non se n’è fatto nulla. É anche da tanto che non appaio sui canali Mediaset e tra l’altro i miei inizi sono stati in Rai. Ho fatto un programma che si chiamava “Concertazione”, c’era anche Barbara D’Urso con la regia di Enzo Trapani. Il top del top dei registi Rai di allora!

La tv di oggi? Per certe cose, mi piace molto, soprattutto per il cinema, per certe fiction e per l’informazione. Non mi piace invece la televisione urlata, la televisione basata sul nulla. Dei cavoli degli altri non ce ne frega niente! Erano cosi belli gli spettacoli di un tempo. Forse non ho la mentalità dei giovani di oggi ma tutte queste urla, tutto questo parlarsi addosso, lo trovo fastidioso. Quando capito su questi programmi li guardo per cinque minuti, per curiosità più che altro. I talk show di informazione, devo dire, sono fatti tutti da grande professionisti, li seguo più o meno tutti”.