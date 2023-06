Conduttrice Mediaset verso Le Iene: “Potrebbe rimpiazzare Belen”

Con la puntata in cui è stata ospite Emma Marrone si è chiusa la nuova stagione de Le Iene. Da due anni c’è Belen Rodriguez al timone del programma di Davide Parenti, ma a settembre la showgirl argentina potrebbe lasciare o essere affiancata da un’altra conduttrice. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Tv Blog un volto di Rete 4 potrebbe sbarcare a Le Iene. Sembra infatti che i vertici Mediaset abbiano pensato a Veronica Gentili per la trasmissione di Italia 1.

Veronica Gentili verso la conduzione de #LeIene L’idea si sta facendo largo nei corridoi di #Mediaset ed è ancora in fase embrionale. Non si sa ancora se la conduttrice affiancherà #BelenRodriguez o se la showgirl lascerà il programma. (Retroscena @tvblog ) #AscoltiTv pic.twitter.com/w7yeHi0G01

“Per farvi capire quanto sognavo questo programma vi racconto una cosa che mi è successa. La settimana scorsa stavo uscendo per venire qui e ho salutato Santiago. Ogni volta che lo saluto lui si incupisce. Mi ha chiesto dove stessi andando. E io gli ho detto che uscivo per fare quella cosa di cui gli avevo tanto parlato. Il mio bimbo mi ha subito risposto ‘ah certo ricordo si tratta del tuo sogno’. – ha continuato la conduttrice – E aveva ragione, perché Le Iene sono il mio sogno da tanti anni, da quando sono arrivata qui in Italia. Ho sempre sperato di poter lavorare con voi e guardavo con ammirazione ai ragazzi e le ragazze con la divisa del programma. Perché questo è uno show che fa pensare, discutere, riflettere, incavolare e che aiuta a cambiare molte situazioni. Ma è anche una bella famiglia allargata e mi piacerebbe farne parte. Io prometto di dare il meglio di me e adesso divertiamoci”.