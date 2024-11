Conduttrice lapidaria su Stefano De Martino: “A me manca Amadeus”

L’arrivo di Stefano De Martino ad “Affari Tuoi” ha suscitato molte opinioni e previsioni, e alla fine gli ascolti sono risultati superiori a ogni aspettativa. De Martino ha saputo conquistare un pubblico variegato, anche se non sono mancati i nostalgici di Amadeus. Tra questi, Rita Dalla Chiesa ha espresso il suo dispiacere per la presenza del nuovo conduttore, sottolineando di avere “nostalgia di Amadeus”.

Il giornalista Giuseppe Candela ha postato su Twitter alcune osservazioni riguardanti il nuovo stile di conduzione di De Martino, mettendo in evidenza gli elementi leggeri e glamour del programma. Ha evidenziato che un conduttore di Rai1 dovrebbe possedere un certo stile, criticando alcuni aspetti della sua conduzione. Il suo commento ha suscitato immediatamente una reazione da parte di Rita Dalla Chiesa, che ha appunto ribadito il suo rammarico per l’assenza di Amadeus.

Rita Dalla Chiesa ha condiviso anche alcuni dettagli sul suo addio a “Forum”, rivelando la sua profonda attaccamento al programma che aveva diretto per trent’anni. Ha spiegato che non avrebbe mai lasciato quel progetto, né la rete Mediaset, che considerava la sua casa. Mentre si parlava di un possibile ridimensionamento di “Forum” e si prospettava la fine dei contratti per il programma, la conduttrice ha dovuto prendere una decisione difficile. Ha accettato la proposta di Urbano Cairo per “La7”, ma ha rivelato che il progetto non si è mai concretizzato, lasciandola fuori da “Forum”.

Dalla Chiesa ha voluto chiarire i motivi di questa scelta, spiegando che, in un contesto di programmazione televisiva a stagione, non voleva lasciare i suoi collaboratori senza lavoro nel momento in cui sarebbero rimasti privi di opportunità a causa dell’inizio delle nuove stagioni. La sua passione per “Forum” e per Mediaset rimane evidente, e il suo racconto getta luce sulle sfide che affrontano i professionisti nel mondo della televisione.