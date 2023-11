Conduttrice? Giulia De Lellis: “Sarebbe opportuno definirmi tale ma alle prime armi”

“Se mi sento già una conduttrice? Non mi posso definire una conduttrice completa, perché non ho un’esperienza che mi permetta di definirmi così” – ha dichiarato a TvBlog – “Sono una conduttrice alle prime armi e spero un giorno di potermi definire una conduttrice a tutti gli effetti perché è qualcosa in cui credo davvero tanto. Io mi sento una conduttrice fortunata perché ci sono tantissime persone che mettendomi alla prova sono rimaste contente“.

Fra i programmi che Giulia De Lellis ha condotto ci sono Giortì, Love Island Italia e Amore Alla Prova.

“La prima volta? È stata Maria De Filippi a propormi la conduzione. Ero emozionata e non sapevo se sarei stata all’altezza delle aspettative. Avevo preoccupazioni sane e giuste. Maria però ci ha visto lungo anche in questo caso: è stato grazie a questa esperienza che ho capito cosa avrei voluto fare in ambito televisivo. […] Nel mio percorso da conduttrice non ho mai incontrato nessuno che volesse snaturarmi e questa cosa per me è un grande onore perché vuol dire che sono sempre stata molto apprezzata per la persona che ero, oltre che per la professionista che sono”.

Il racconto a Vanity Fair

Il tema della “conduttrice” era stato affrontato dall’ex vippona anche durante una recente intervista per Vanity Fair in cui le era stato chiesto se fosse stato giusto definirla tale. “Mi chiedono spesso se mi ci senta e, dopo quattro programmi che faccio, forse sarebbe opportuno definirmi una conduttrice alle prime armi. Quello sì“.

Giulia, dopo Uomini e Donne e prima del Grande Fratello Vip, è stata per un anno opinionista di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso.