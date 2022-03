La guerra in Ucraina non la vuole quasi nessuno, nemmeno la stragrande maggioranza dei russi. Nonostante tutto il governo rus Putin sta facendo di tutto per vendere ai suoi cittadini questa invasione come ‘operazione speciale di pace’ e per farlo ha già chiuso trasmissioni tv non gradite, dato linee guida ai programmi in onda e spedito in carcere migliaia di manifestanti. In tutto questo caos hanno fatto scalpore anche le parole di una nota conduttrice russa.

“Come potremmo non vincere? In Ucraina hanno soldati gay” – le parole di una conduttrice russa.

La conduttrice del più importante Tg russo ha usato una parola omofoba in tv e ha detto che i russi vinceranno certamente la guerra, visto che in Ucraina hanno mandato al fronte dei solfati f***i: “Stiamo avanzando e vinceremo, come potremmo non farlo? – riporta Il Corriere – La vittoria sarà tutta nostra. Impossibile non vincere con gli ucraini che schierano battaglioni formati soltanto da soldati f***i“.

Gay ucraini catturano dei soldati russi.

Viktor Pylypenko (attivista e veterano LGBTQ) in una recente intervista rilasciata al quotidiano The Israel Hayom ha dichiarato che lui e il suo gruppo hanno trovato dei soldati russi in un seminterrato nella città di Kharkiv. Il ragazzo dopo aver combattuto nella Rivoluzione ucraina del 2014, ha formato un’organizzazione di veterani queer in Ucraina che lotta per i diritti LGBT+.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Viktor si è unito all’esercito per combattere per la libertà del suo paese e insieme ai suoi compagni (anche loro LGBTQ) ha fatto prigionieri dei soldati russi: “Questa è la nostra guerra, degli ucraini, ma abbiamo anche combattuto come persone LGBTQ. Stiamo affrontando un nemico tirannico e omofobo. Ora abbiamo solo due opzioni: o difendiamo il nostro paese per continuare a farlo diventare parte del mondo libero, o non ci sarà alcuna libertà per noi persone LGBTQ e non ci sarà più l’Ucraina“.

Alla faccia della conduttrice omofoba.

Viktor Pylypenko, aktywista, żołnierz i otwarcie gej, razem z ludźmi z organizacji walczącej o równe prawa osób LGBT+ pokonał i uwięził grupę rosyjskich żołnierzy, którzy postanowili ukryć się w jednej z piwnic Charkowa. Akurat wybrali tę gdzie organizacja miała biuro.

