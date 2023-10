Conduttrice attaccata in diretta da Corona: “Incapace, vergognati”

Venerdì scorso Fabrizio Corona è stato ospite di una trasmissione sportiva di Radio Radio e poco prima di salutare ha attaccato la conduttrice. L’ex re dei paparazzi ha parlato dello scandalo che ha coinvolto diversi calciatori famosi in merito alle scommesse illegali e la giornalista e speaker radiofonica Valeria Biotti ha chiesto all’ospite un commento sulle sue dichiarazioni sui calciatori gay.

“Senti Fabrizio, ho letto una tua dichiarazione su un altro filone che riguarda un altro tema del mondo del calcio. Ho letto che avresti intenzione di svelare i nomi di alcuni calciatori che sono omosessuali. In questo caso però non c’è nessun reato ovviamente. ti volevo chiedere se sia vero e perché?”

Corona è sbottato ed ha attaccato pesantemente la conduttrice: “Dai, ma mi fai in questo momento questa domanda? Ma vergognati, fai gossip davanti a un’inchiesta del genere? Quali diritti e diritti? Vai sul mio canale Telegram e ti do le prove di un giocatore. Ma che domande fai in questo momento, che lavoro fai? Stai parlando di un’inchiesta che può chiudere il calcio italiano, che può mandare le squadre in serie B, che elimina metà della squadra della nazionale e mi chiedi dei gay? Ma ce la fai? Non sei capace. Io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo perché per me lei è un’incapace. Spero che sia una bella donna, almeno questo la potrebbe salvare“.

Le precisazioni della conduttrice radiofonica.

La giornalista ieri ha contattato Fan Page per fare delle precisazioni: “Ritengo di dover precisare un elemento importante: Non sono stata affatto vittima degli sproloqui di Fabrizio Corona. Oggetto, sì, vittima no. Perché non ne ho subito gli insulti ma ho risposto come dovuto. Chi era in studio non mi ha difesa (come avete sottolineato) perché sono perfettamente in grado di farlo da sola. Questa retorica del “salvare la donzella in difficoltà” deve finire. I colleghi e il direttore non sono intervenuti proprio per quel rispetto che dite sia mancato. Tengo molto a questo aspetto e vi pregherei di pubblicare la mia precisazione“.